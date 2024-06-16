شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يهنئ الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الشعب السعودي والأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك.
وقال خادم الحرمين: “أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات”.
وأضاف: “سائلين المولى سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته نُسكهم وطاعتهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا، وعلى أمتينا الإسلامية والعربية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير”.