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خادم الحرمين يهنئ الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

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الرياض - علي القحطاني - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الشعب السعودي والأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك.

وقال خادم الحرمين: “أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات”.

وأضاف: “سائلين المولى سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته نُسكهم وطاعتهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا، وعلى أمتينا الإسلامية والعربية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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