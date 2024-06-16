شكرا لمتابعة خبر عن طبيبة تصر علي خدمة ضيوف الرحمن رغم وفاة والدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصرت الطبيبة السعودية ليان العنزي علي إكمال مهام عملها في خدمة ضيوف الرحمن دون أن يمنعها “الحزن” نتيجة الوفاة، مواصلة أداء مهامها في تقديم الخدمات الصحية للحجاج.

وأشارت العنزي إلى أن رغبتها في الاستمرار تعود إلى وصية والدها، موضحة أن كل أجر يعود لها نتيجة عملها بخدمة ضيوف الرحمن وهبته لروح والدها ، وفقا لقناة العربية .

جدير بالذكر أن وزير الصحة أطلق اسم والدها على العيادة التي تعمل بها، إذ أصبح اسمها عيادة: “مشعوف بن هذال العنزي”.