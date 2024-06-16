شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم النحر.. الشؤون الدينية تفعل مبادرة "افعل ولا حرج" والان نبدء بالتفاصيل

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برنامج إجابة السائلين

الدمام - شريف احمد - مع تقاطر أفواج الحجيج إلى المسجد الحرام في يوم النحر -العاشر من ذي الحجة-؛ لأداء ما تبقى لهم من مناسك الحج، وهما ركني "طواف الإفاضة" "والسعي"؛ فعَّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "افعل ولا حرج"؛ والتي تعد إحدى المبادرات النوعية التي وضعتها الرئاسة الدينية ضمن خطتها الاستراتيجية في موسم حج هذا العام؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتوعيتهم والتيسير عليهم في أداء مناسك الحج.ويأتي تفعيل مبادرة "افعل ولا حرج" في هذا اليوم -يوم النحر- لمناسبتها لأعمال مناسك الحاج في اليوم العاشر، فقد ورد عن النبي ﷺ من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «أنَّهُ شَهِدَ النبيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَومَ النَّحْرِ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أحْسِبُ أنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أحْسِبُ أنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، وأَشْبَاهَ ذلكَ، فَقَالَ النبيُّ ﷺ: افْعَلْ ولَا حَرَجَ، لهنَّ كُلِّهِنَّ، فَما سُئِلَ يَومَئذٍ عن شيءٍ إلَّا قَالَ: افْعَلْ ولَا حَرَجَ».وارتكزت رئاسة الشؤون الدينية في تفعيل مبادرة "افعل ولا حرج" النوعية على برنامج "إجابة السائلين"، الذي يقوم عليه نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء للرد على أسئلة الحجاج وتوعيتهم؛ ليؤدوا حجهم في يسر وسكينة حسب المقتضى الشرعي.يذكر أن مبادرة "افعل ولا حرج" مدعَّمة بالتقانة الرقمية والروبوت التوجيهي الذكي؛ ليقدم خدمة الإفتاء بالترجمة الفورية بـ(11) لغة عالمية، تيسيرًا وتسهيلًا على ضيوف الرحمن، علاوة على مكاتب إجابة السائلين المنتشرة في أروقة وساحات المسجد الحرام المزودة بالمترجمين المؤهلين لترجمة الإفتاء للحاج بلسانه مباشرة، والرقمين المجانيين: (8001222400)(8001222100)، المعدَّين خصيصًا لاستقبال استفسارات حجاج بيت الله الحرام الشرعية وما يتعلق بمناسكهم.