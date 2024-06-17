شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه هام من الداخلية للمتعجلين بثاني أيام التشريق.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أهاب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب بالمتعجلين في المغادرة من مشعر منى خلال ثاني أيام التشريق، عدم مغادرة مخيماتهم قبل حلول المواعيد التي يحددها القائمون على خدمتهم.

وأكد الشلهوب، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة بنجاح، حيث عاد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى صباح اليوم، وأدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة بأمان وطمأنينة.

وأشاد بأبطال الأمن مضيفا أنهم يضربون أروع الأمثلة بالإخلاص في أداء مهامهم وواجباتهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتوجيهاتهم بالمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتسهيل وتيسير أداء نسك الحج بيسر وطمأنينة.

ووجه الشكر إلى الأجهزة الحكومية التي شاركت في حملة لا حج بلا تصريح، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ومزودي خدمات الاتصالات، والشركات التي أسهمت في إنجاح الحملة، والمواطنين والمقيمين على على التقيد بالأنظمة والتعليمات.