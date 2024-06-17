شكرا لمتابعة خبر عن حاجة عراقية بعد تحقق أمنيتها بالحج: أنا أدعي ودموعي لم تجف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت حاجة عراقية عن فرحتها بعدما تحقق حلمها بأداء فريضة الحج بموسم الحج لهذا العام.

ولفتت إلى أنها كانت ترغب منذ عام 2018 بالحج، لكن لم يكتب الله له ذلك حينها إلى أن استجاب لدعائها بموسم حج هذا العام.

وتابعت :”أنا أدعي ودموعي لم تجف .. كما أنني أرجف من كثرة الخشوع، وأسال الله أن يتقبل دعائنا”، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة الإخبارية.

يذكر أن الحجاج قاموا اليوم برمي جمرة العقبة في أعمال النحر حيث بدأوا بنحر هديهم، ثم حلقوا رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.