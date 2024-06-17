شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 1.556 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الحاليّ، من انتزاع 1.556 لغمًا في مختلف مناطق اليمن.

منها 52 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.503 ذخائر غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

واستطاع فريق "مسام" من نزع 196 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع 50 لغمًا مضادًا للدبابات و1.300 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات بمديرية ذباب، ونزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع 4 ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية صبر.

عدد الألغام المنزوعة

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يونيو إلى 2.810 ألغام، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 447 ألفًا و668 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.