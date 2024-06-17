شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مئوية.. استمرار الموجة الحارة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة من (49 - 50) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والجموم. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
كما نبه المركز من أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء، على العرضيات والطائف وأضم وميسان.
وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والجموم. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #منطقة_مكة_المكرمة - #العاصمة_المقدسة ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 16, 2024
للتفاصيل https://t.co/Tj5h5LvLNQ #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/OnqjW4E9pi
كما نبه المركز من أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أمطار خفيفة
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء، على العرضيات والطائف وأضم وميسان.