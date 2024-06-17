شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مئوية.. استمرار الموجة الحارة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل



أمطار خفيفة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة من (49 - 50) درجة مئوية.وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والجموم. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)كما نبه المركز من أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء، على العرضيات والطائف وأضم وميسان.