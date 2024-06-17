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50 مئوية.. استمرار الموجة الحارة على مكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة من (49 - 50) درجة مئوية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى والجموم. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)


أمطار خفيفة

كما نبه المركز من أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء، على العرضيات والطائف وأضم وميسان.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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