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وزير الداخلية يُدشن قيادة الإدارة العامة للمجاهدين في مشعر عرفات

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واس - عرفات 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، قيادة الإدارة العامة للمجاهدين في مشعر عرفات.
واطلع خلال التدشين على عرض وثائقي عن المبنى الذي جرى تجهيز مرافقه وفق أحدث المعايير الفنية والأمنية التي من شأنها الإسهام في تمكين منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين وفرقها الميدانية من أداء مهامهم في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

نتائج تنفيذ مهام الإدارة

كما استعرض الأمير عبدالعزيز بن سعود نتائج تنفيذ مهام الإدارة العامة المجاهدين في مهمة الحج، مستمعًا لشرحٍ موجز قدمه مدير عام المجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، الذي أوضح خلاله نتائج تنفيذ مهام الإدارة المساندة لمنع محاولات دخول مخالفي أنظمة الحج عبر المنافذ الفرعية والأودية المؤدية إلى مكة المكرمة ومشعر عرفات.
الأمير عبدالعزيز بن سعود يُدشن قيادة الإدارة العامة للمجاهدين في مشعر عرفات - واس

بالإضافة إلى حماية مسار قطار الحرمين، وما أسند إليها من مهام أمنية في منشآت حيوية.
حضر التدشين نائب وزير الداخلية د. ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن ابراهيم العروان.
الأمير عبدالعزيز بن سعود يُدشن قيادة الإدارة العامة للمجاهدين في مشعر عرفات - واس

الأمير عبدالعزيز بن سعود يُدشن قيادة الإدارة العامة للمجاهدين في مشعر عرفات - واس
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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