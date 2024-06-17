شكرا لقرائتكم خبر عن الصور توثق سهولة تدفق ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت الصور الملتقطة من الجو، ما يعيشه ضيوف الرحمن في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.

وتوثق الصور تدفق ضيوف الرحمن على مشعر منى لرمي الجمرات في أول أيام التشريق، وأداء طواف الإفاضة في الحرم المكي الشريف. متابعة الأجواء وتتولى القوات الجوية مسؤولية تنظيم وإدارة ومتابعة الأجواء والإشراف على الحركة الجوية في المشاعر المقدسة لجميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى، وتأمين الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية لتنفيذ الخطة الأمنية.

بالإضافة إلى تغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة.