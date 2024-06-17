شكرا لقرائتكم خبر عن خلال موسم الحج.. 4100 فحص مخبري يوميًا لضمان جودة المياه لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل شركة المياه الوطنية إجراء فحوصاتها المخبرية بشكل مستمر لضمان جودة المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية القياسية لمياه الشرب، وتُضاعف الشركة هذه الأعمال التي تُعد جزءا مهما من منظومتها التشغيلية لتقديم أرقي الخدمات لضيوف الرحمن، خلال موسم الحج للعام الحالي.

وكشفت الشركة أن خطتها التشغيلية في موسم الحج، تتمحور في تنفيذ عدة جوانب لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومنها ضمان جودة المياه المقدمة.

وتجمع الفرق الميدانية العينات من المصادر الرئيسية لمياه الشرب والخزانات التشغيلية وخزانات الخزن الاستراتيجي، وكذلك شبكات المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة خلال موسم الحج على مدار 24 ساعة.

تجهيز المختبر المركزي

وأكدت الشركة أنها عملت على تجهيز المختبر المركزي في مكة المكرمة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.وأشارت إلى أن هناك مختبرات ثابتة ومتنقلة في المشاعر المقدسة تجري الفحوصات المخبرية على العينات التي تجمعها الفرق الميدانية من مصادر المياه الرئيسة، والخزانات التشغيلية والاستراتيجية، وشبكات المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، حرصا من الشركة على جودة المياه.

وأكدت أن فريق عملها يضم كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة، تجري أكثر من 4100 فحص مخبري يوميا خلال موسم الحج.