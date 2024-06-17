شاهد: استشاري طب أسرة يكشف عن أفضل المناطق في الجسم لحقن إبرة "مونجارو " لغرض إنقاص الوزن

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري طب الأسرة الدكتور هاني الغامدي، عن أفضل المناطق في الجسم لحقن إبرة "مونجارو " لغرض إنقاص الوزن.

وقال الغامدي في مقطع فيديو، إن إبرة مونجارو شبيهة بالمسدس وبمجرد فتح القفل والضغط عليها ستخرج الإبرة بنفسها تفرغ الدواء في المنطقة المثبتة بها وترجع مرة أخرى.

وأكمل: ضع يدك على القفل ثم ضع إصبعك عندما تكون مستعداً للحقن، بعد نزع الغطاء ثم ثبت الإبرة واضغط على الحقنة.

وأشار إلى مناطق الحقن وتشمل حول السرة بثلاثة أصابع والتي تمسح بالكحول ويليهل نزع غطاء الحقنة ثم تثبيت يدك واضغط عليها ثم غطي الإبرة وتخلص منها.

وتابع أن الحقن تكون في الذراع أيضا وفي الفخذ المنطقة العلوية الخارجية بطريقة عمودية بعد فتح اللوك.

الجدير بالذكر حظي عقار "مونجارو" المستخدم في علاج مرض السكري، باهتمام خاص مؤخرا؛ إذ لجأ إليه البعض في إنقاص الوزن، بعدما خلصت بعض الأبحاث إلى أن أثره يفوق أثر عقاري "أوزمبيك" و"ويغوفي".

و"مونجارو" محلول (سائل) في قلم جاهز للحقن تحت الجلد في البطن أو الفخذ أو العضد. وعادة ما يتم إعطاؤه مرة واحدة في الأسبوع مع أو بدون وجبات في أي وقت من اليوم.