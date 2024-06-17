مصاعد الإسكان تربك عيد السكان

وقال مبارك الشهراني إنه يعاني من مشاكل صحية في القلب وسبق وأن أجرى عمليات في القلب، وبسبب تعطل المصاعد فإنه يعاني من صعود الدرج إلى الدور 13، وأحيانا لا يستطيع الصعود نهائيا لمنزله.
أما مصطفى البدري فأكد أن عدد أبراج إسكان الشرفية 32 برجا، وكل برج يتكون من 17 دورا ، وكل دور يحتوي ٤ شقق، وكل برج يحتوي على 4 مصاعد، ويندر أن تجدها تعمل.
فعلى سبيل المثال المجوعة السابعة مبنى 3 لا يعمل به إلا اثنين من المصاعد
، والآخران متعطلان منذ عدة شهور .
بدوره قال محمد الشهري إن شركة الصيانة الجديدة ينقصها الخبرة في التعامل مع أعطال المصاعد، بل إن المصاعد قديمة جداً في كافة المباني ونادرا وجود قطع غيار لها، وبالتالي كل ما تقوم به الشركة هو "توليف" القطع إن أمكن وتشغيل المصاعد المتعطلة في كافة الأبراج.
وقال الشهري إن تعطل المصاعد في مبنى 3 بالمجموعة 7 عكر مزاج السكان، وأربك احتفالاتهم، وحرمهم من التواصل مع زوارهم واستقبالهم وفضلوا البقاء في منازلهم وأحرمهم متعة الخروج في أول أيام العيد.
وطالب الجميع بتغيير المصاعد التي مضى على تركيبها أكثر من 40 عاما.
"دوت الخليج" حاولت التواصل مع مدير مشروع الإسكان العاجل بالشرفية ولكن تعذر ذلك.
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