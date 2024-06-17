موجة حارة غدًا على محافظتي العيص وخيبر

نبّه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية على المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر والعيص وبدر ووادي الفرع. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.



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