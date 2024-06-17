دموع وابتهال.. شاهد.. ردة فعل رجلي أمن بعد هطول الأمطار على منشأة الجمرات بمشعر منى

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ردة فعل رجلي أمن بعد هطول الأمطار على منشأة الجمرات بمشعر منى.

وأظهر الفيديو الذي عرضته قناة الإخبارية، رجلي الأمين يقومان بالدعاء.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على المسجد الحرام ومشعر منى في مكة، بعد موجة حارة.