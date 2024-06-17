شكرا لقرائتكم خبر عن صور| كشافة منى.. التزام بخدمة ضيوف الرحمن حتى آخر لحظة والان نبدء بالتفاصيل

تدريب كامل للتعامل مع الطواريء

جهود مستدامة لتقديم الخدمات

الدمام - شريف احمد - أكد قائد معسكر الكشافة في منى الجبل، عوض العتيبي، استمرار جهود الكشافة في مساعدة وإرشاد الحجاج التائهين حتى مغادرة آخر حاج بعد إتمام مناسكهم.وأوضح أن فرق الكشافة تعمل على مدار الساعة لتوفير الدعم اللازم للحجاج، وتقديم المساعدة في تحديد المواقع، وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة، وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي.وأشار العتيبي إلى أن أفراد الكشافة مدربون ومؤهلون للعمل تحت كافة الظروف، بما في ذلك الازدحام الشديد والطقس الحار. وقد تم تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية، والمساعدة في تنظيم حركة الحشود.وأكد العتيبي أن الكشافة يعملون وفق آلية عمل منظمة مسبقًا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية الأخرى. وقد تم توزيعهم على نقاط مختلفة، لتوفير التغطية اللازمة لجميع مناطق المشاعر المقدسة.وتقدم العتيبي بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لجهود الكشافة، ولرئيس جمعية الكشافة يوسف البنيان على توجيهاته السديدة، ولنائب رئيس الجمعية المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور عبدالرحمن المديرس على جهوده في الإشراف على المعسكرات وتوفير الدعم اللوجستي للكشافة. كما شكر جميع القادة والكشافة والجوالة على تفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن، وعلى جهودهم المبذولة لتوفير الراحة والأمان للحجاج.وأضاف العتيبي أن الكشافة يعتبرون أنفسهم جزءًا من منظومة متكاملة لخدمة الحجاج، وأنهم يعملون جنبًا إلى جنب مع جميع الجهات المعنية لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.وأكد أن الكشافة سيواصلون جهودهم حتى مغادرة آخر حاج، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة وأمن وراحة جميع الحجاج.