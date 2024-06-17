شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 466 ذبيحة فاسدة ورصد 102 من المسالخ العشوائية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب 466 ذبيحة فاسدة ضمن لحوم الهدي والأضاحي، وذلك أثناء محاولة نقلها من المشاعر المقدسة إلى جدة. المخالفات المرصودة وأتلفت كل من بلديات الجنوب - أم السلم - بريمان - طيبة بالتعاون مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام خلال اليوم الأول 448 ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها من خلال نقاط التفتيش ال 5 وكانت الأمانة بمشاركة الجهات الأمنية احتجزت 47 مركبة تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.



وفي نفس السياق أزالت الأمانة 58 من الحظائر المخالفة، و102 مسلخ عشوائي تمارس ذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات النظافة ولا تتبع وسائل السلامة الصحية الذبح.

يأتي ذلك في إطار جهودها الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر والتي تتصاعد وتيرتها خلال موسم الحج.