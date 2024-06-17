شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ"اليوم": أمطار خفيفة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سحب ركامية رعدية، وهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار. انخفاض ملموس بالحرارة وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم": "بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي هذا اليوم في ساعات الظهيرة، والتي وصلت إلى 51.8 درجة مئوية، بدأ هطول الأمطار الخفيفة والمتفرقة بعد تكون السحب الركامية الرعدية على المشاعر المقدسة، خاصة الأجزاء الشرقية، وما زال هطول الأمطار مستمر حتى الآن على الحرم المكي الشريف، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة التي وصلت الآن إلى 38 درجة مئوية".