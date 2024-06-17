شكرا لقرائتكم خبر عن بحفل الاستقبال السنوي للحج.. ولي العهد يؤكد ضرورة وقف الاعتداء على غزة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام