شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاجة مصرية "خمسينية" من جلطة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج يبلغ من العمر 53 عاماً من الجنسية المصرية. تشخيص الحالة وسرعة التعامل أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأن المريض وصل إلى مستشفى أجياد الطوارئ وهو يعاني من آلم في الصدر، واتضح بعد إجراء الفحوصات المخبرية وعمل تخطيط للقلب وجود جلطة بالقلب تهدد حياة وسلامة الحاج.

وأضاف أنه تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع عبر الخط الساخن من الفريق الطبي وتم نقل المريض إلى مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة. ويأتي ذلك ضمن تكامل الخدمات بين مستشفيات التجمع لسلامة المرضى وتسهيل تقديم الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة بين المستفيدين من الحجاج.

