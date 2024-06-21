شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. موجة حارة وأتربة مثارة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أتربة مثارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على منطقة الرياض اليوم الجمعة، مع ارتفاع درجات الحرارة (49 – 50) درجة مئوية.وتبدأ الظاهرة الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، الزلفي والغاط والمجمعة ورماح والأفلاج والسليل والخرج والعاصمة الرياض.كما نبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من الرياض، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة ورماح وشقراء.ويصاحب الظاهرة رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.