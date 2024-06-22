شكرا لقرائتكم خبر عن منصة مساند.. كيف تحول رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية؟ والان نبدء بالتفاصيل

خدمات منصة مساند

من تطبيق stc pay اختار "تحويل عن طريق مساند".

ستظهر لك أسماء العمالة المسجلين تحت اسمك، اختار طريقة دفع الراتب (راتب عادي، راتب مقدّم، راتب مخصوم، آخر).

تأكيد العملية والدفع.

الراتب سيتحول لحساب العامل في stc pay.

الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة "مساند" أنه بدءًا من 1 يوليو المقبل، سيطبق قرار الإلزام بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الرقمية.وحققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازات مميزة في قطاع الاستقدام عبر منصة مساند خلال عام 2023، إذ بلغ إجمالي عقود الاستقدام التي تمت عبر المنصة خلال عام 2023م، أكثر من مليوني عقد.وجرى إضافة دول جديدة لقائمة الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية وهي: إثيوبيا، بروندي، سيراليون، تنزانيا، غامبيا، وبلغت عدد الدول المتاحة للاستقدام العمالة المنزلية النسائية 33 دولة، ما يتيح العديد من الخيارات المختلفة للمستفيدين.ويمكنك من خلال منصة مساند تحويل رواتب العمالة المنزلية بكل سهولة وسرعة، من خلال الخطوات التالية وفقًا للموقع الإلكتروني للمنصة: