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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب شؤون حجاج روسيا: خدمات متميزة قُدمت لـ 25 ألف حاج روسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس مكتب شؤون حجاج روسيا حزب الله أسيوف، بالخدمات المقدمة لحجاج روسيا البالغ عددهم 25 ألف حاج خلال موسم حج هذا العام 1445 هـ ، ما انعكس على أداءهم النسك بيسر وأمان.
وأثنى أسيوف، على ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله - من تسهيلات وخدمات أسهمت في تحقيق نجاح لأعمال الحج.
والتقى رئيس مكتب شؤون حجاج روسيا والوفد المرافق برئيس مجلس إدارة للجهة المقدمة للخدمة أ. محمد معاجيني ونائبه أ. موفق خوج ، والرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار ونائبه أ. محمد الطيب الخزامي وأعضاء مجلس الإدارة ، وناقش معهم الخدمات التي قدمت هذا الموسم لحجاج روسيا بعد انتهاءهم من النسك ، والاستعداد للموسم المقبل.
وأثنى أسيوف، على الخدمات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة ومطوفي حجاج الدول العربية ،ممثلة برحلات ومنافع للحجاج الذين تشرفت بخدمتهم بشكل عام وحجاج روسيا على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج روسيا ووزارة الحج والعمرة ورحلات ومنافع، ما كان له الأثر الكبير في تذليل العقبات لحجاج روسيا وحرصهم على معالجة أي ملاحظة ورفع جودة الخدمة المقدمة للحجاج.
من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة أ. محمد معاجيني على حرص المطوفي على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأثنى أسيوف، على ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله - من تسهيلات وخدمات أسهمت في تحقيق نجاح لأعمال الحج.
والتقى رئيس مكتب شؤون حجاج روسيا والوفد المرافق برئيس مجلس إدارة للجهة المقدمة للخدمة أ. محمد معاجيني ونائبه أ. موفق خوج ، والرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار ونائبه أ. محمد الطيب الخزامي وأعضاء مجلس الإدارة ، وناقش معهم الخدمات التي قدمت هذا الموسم لحجاج روسيا بعد انتهاءهم من النسك ، والاستعداد للموسم المقبل.
عناية واهتماموقال عقب اللقاء :" إن عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله - بحجاج بيت الله الحرام، لم تنحصر في المشاريع العملاقة التي تقام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لكننا رأينا في هذا العام الكثير من الشواهد التي تؤكد ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج، وحرصها على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة".
وأثنى أسيوف، على الخدمات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة ومطوفي حجاج الدول العربية ،ممثلة برحلات ومنافع للحجاج الذين تشرفت بخدمتهم بشكل عام وحجاج روسيا على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج روسيا ووزارة الحج والعمرة ورحلات ومنافع، ما كان له الأثر الكبير في تذليل العقبات لحجاج روسيا وحرصهم على معالجة أي ملاحظة ورفع جودة الخدمة المقدمة للحجاج.
من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة أ. محمد معاجيني على حرص المطوفي على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.