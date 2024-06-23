شكرا لمتابعة خبر عن مناطق يزداد فيها هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد بزيادة فرص هطول الأمطار على بعض المناطق ابتداءًا من يوم غد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المركز أن فرص هطول الأمطار ستزداد المتوسطة إلى الغزيرة ابتداءً من غدٍ الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري على مرتفعات منطقتي عسير وجازان وتمتد إلى مرتفعات منطقة الباحة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم باستمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.