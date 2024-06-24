توقيت الاختبارات المركزية مناسب للتسجيل الجامعي

نظرًا لأهمية تخصيص وقت مناسب لاختبار الطلاب المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية بالدور الثاني من العام الدراسي الحالي 1445، ليتمكنوا من اللحاق بالتسجيل في الجامعات في الوقت المناسب، انطلقت أمس اختبارات الدور الثاني «المركزية» في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأكد طلاب وأولياء أمور لـ«دوت الخليج» أن اختبارات «الدور الثاني» المركزية تعتبر فرصة للطالب لتحقيق النجاح والتخرج، واختيار توقيتها مناسب، حيث جاءت عقب إجازة عيد الأضحى المبارك «أسبوعين»، لتكون كافية للطلاب والطالبات «المكملين» من أجل استذكار مواد الإكمال خلال هذه الفترة وأداء الاختبار، ولا سيما أن الغالبية العظمى من الطلاب والطالبات مكملون في مقرر دراسي واحد أو اثنين على الأكثر، لذا تعد فرص نجاحهم وتخرجهم والتحاقهم بالتسجيل في الجامعات داخل المملكة بكل التخصصات كبيرة.

الطلاب أكثر

إلى ذلك، كشفت البيانات الإحصائية في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين للاختبارات المركزية في ثانوية الإمام الطحاوي «للبنين» بلغ 288 طالبًا، وفي مقر المتوسطة الخامسة عشر بالهفوف 118 طالبة. وجدول اختبارات للبنين على النحو التالي:

الفترة الأولى: إنجليزي 1-2 وإنجليزي 3-3، الفترة الثانية: بحث ومصادر معلومات، رياضيات 1-3.

النسبة الشرطية 20%

وأبان تربويون أن الطالب عند إجراء اختبار الدور الثاني يحتفظ بدرجات أعمال الفصل «المهام الأدائية، والمشاركة، والتفاعل»، ويؤدي اختبار الدور الثاني في المرحلة الثانوية في الحالات التالية: إذا تغيب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي، أو إذا حصل على أقل من النهاية الصغرى (50%) في المادة الدراسية، وإذا لم يحصل في اختبار نهاية الفصل الدراسي على النسبة الشرطية (20%)، موضحين أن الدور الثاني هو الفرصة الأخيرة للطالب إلا في حالة الغياب بعذر عن الدور الثاني، فيمنح الفرصة لاختباره مع بداية العام.

الأعذار المقبولة عند التغيب

• الظروف المرضية التي تمنع الطالب من تأدية جميع الاختبارات أو بعضها

• الطالب المرافق أحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى

• الطالب الذي يتوفى أحد أفراد عائلته في أثناء الاختبارات

• من يتعرض للتعطيل من قِبل الجهات الأمنية بسبب حادث مروري أو ما شابهه

• الحالات المرضية أو الاستثنائية التي يقدرها مدير المدرسة