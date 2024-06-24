أولمبياد الكيمياء في السعودية

تستعد المملكة لاستضافة النسخة السادسة والخمسين للأولمبياد الدولي للكيمياء 2024، خلال الفترة من 21 حتى 30 يوليو المقبل، بمشاركة أكثر من 340 طالباً وطالبة، و400 أستاذ جامعي ومعلم متخصص في الكيمياء، من 90 دولة، وبتنظيم مشترك بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وتقام منافساتها في جامعة الملك سعود. وتملك المملكة رصيداً حافلاً من الإنجازات في مشاركاتها الـ13 السابقة بالأولمبياد، حصدت خلالها 39 ميدالية، منها 14 ميدالية فضية، و25 برونزية، وحقق المنتخب السعودي أربع جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2023 الذي أقيم في سويسرا العام الماضي.



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