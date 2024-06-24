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فتح بوابتي القبول الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض الأسبوع القادم

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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، عن موعد بداية ونهاية فترة التقديم على القبول للعام الدراسي 1446هـ، وذلك من خلال بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، واللتان تشارك فيهما كل من جامعات: الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية، وذلك وفق جدول زمني محدد. وستفتح بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الأحد 24 / 12 / 1445 هـ الموافق للـ 30 / 6 / 2024م، على أن يغلق باب التسجيل يوم الخميس 28 / 12 / 1445 هـ ، الموافق 4 / 7 / 2024م، عند الساعة (12) ظهرًا.

كما سيتم فتح بوابة القبول الموحد للطالبات يوم الاثنين 25 / 12 / 1445هـ ، الموافق 1 / 7 / 2024م، على أن يتم إغلاق باب التسجيل تمام الساعة 12 ظهرًا من يوم الجمعة 29 / 12 / 1445 هـ، الموافق 5 / 7 / 2024 م.

ودعت اللجنة الطلاب والطالبات الراغبين بالتسجيل ومعرفة تفاصيل الجدول الزمني، والشروط والمعايير وإجراءات القبول، والمسارات والبرامج الأكاديمية المتاحة للقبول زيارة بوابتي القبول الإلكتروني الموحد:

بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في منطقة الرياض ، وبوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في مدينة الرياض.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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