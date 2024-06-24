كما سيتم فتح بوابة القبول الموحد للطالبات يوم الاثنين 25 / 12 / 1445هـ ، الموافق 1 / 7 / 2024م، على أن يتم إغلاق باب التسجيل تمام الساعة 12 ظهرًا من يوم الجمعة 29 / 12 / 1445 هـ، الموافق 5 / 7 / 2024 م.
ودعت اللجنة الطلاب والطالبات الراغبين بالتسجيل ومعرفة تفاصيل الجدول الزمني، والشروط والمعايير وإجراءات القبول، والمسارات والبرامج الأكاديمية المتاحة للقبول زيارة بوابتي القبول الإلكتروني الموحد:
بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في منطقة الرياض ، وبوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في مدينة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح بوابتي القبول الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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