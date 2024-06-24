اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج بعد أداء المناسك

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وأنهت الوزارة إجراءات مغادرة الضيوف إلى أوطانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
ورفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دول العالم الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الملكية الكريمة التي مكنتهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وطمأنينة, سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على هذه الأعمال الإنسانية, وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.
كما قدموا شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي استطاع إخراج البرنامج للحج بصورة متميزة, وتقديمه كل سبل الراحة للمستضافين حتى يتفرغوا للعبادة.
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