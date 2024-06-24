اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج بعد أداء المناسك

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم عن اكتمال مغادرة جميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه الوزارة, البالغ عددهم (3322) حاجاً وحاجة من 88 دولة من مختلف دول العالم, عقب مغادرة (1000) حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين المستضافين ضمن مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج هذا العام بشكل استثنائي, وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الوزارة سهلت ويسرت على الضيوف أداء النسك بفضل من الله ثم بما وفرته القيادة الحكيمة من خدمات أسهمت في أدائهم النسك في جو يسوده الأمن والأمان بيسر وطمأنينة, بعد أن أدّوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله.

وأنهت الوزارة إجراءات مغادرة الضيوف إلى أوطانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

ورفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دول العالم الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الملكية الكريمة التي مكنتهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وطمأنينة, سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على هذه الأعمال الإنسانية, وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.

كما قدموا شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي استطاع إخراج البرنامج للحج بصورة متميزة, وتقديمه كل سبل الراحة للمستضافين حتى يتفرغوا للعبادة.