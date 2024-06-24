شكرا لمتابعة خبر عن نظام مكافحة جريمة التحرش يصدر عقوبات مشددة بحق مرتكبيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت النيابة العامة قرارا بحظر التحرش بكافة صوره وأشكاله، كما قرر نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات مشددة بحق مرتكبيها.

وأوضحت النيابة العامة فى بيان لها اليوم الاثنين، انه تشدد عقوبة التحرش اذا كان المجنى عليه طفلا، أو من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ينص نظام مكافحة التحرش في المملكة، على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.