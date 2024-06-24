شكرا لقرائتكم خبر مركز الفنون الأدائية أول معالم القدية الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة القدية للاستثمار عن إطلاق مركز الفنون الأدائية أول معلم ثقافي في مدينة القدية، للإسهام في إثراء المشهد الثقافي في المملكة مما يشكل إضافة مهمة لمجموعة المعالم السياحية بالمدينة، ويمتاز المركز بتصميم معماري فريد ويتبنى تكنولوجيا رائدة ونهجا فنيا مبتكرا في تقديم عروضه؛ بهدف إعادة تعريف التجربة الثقافية للمقيمين بالقدية وزوارها على حد سواء، حيث يتوقع أن يستقبل المركز أكثر 800 ألف زيارة سنويا.

ويأتي الكشف عن المركز الثقافي الأول بمدينة القدية بعد الإعلان عن 5 أصول ترفيهية ورياضية، وهي منطقة الألعاب والرياضات الالكترونية، واستاد الأمير محمد بن سلمان، ومضمار السرعة، ومتنزه دراغون بول الترفيهي، ومتنزهي Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا المائي.

وقال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبدالله الداود: «إن مدينة القدية لن تكون موطنا للترفيه والرياضة فحسب، بل ستؤدي دورا رائدا في الحفاظ على الثقافة السعودية والتعريف بها، لذا يسعدنا الإعلان عن مركز الفنون الأدائية بمدينة القدية، الذي سيكون بمثابة منارة للإبداع والابتكار».

مركز الفنون الأدائية: