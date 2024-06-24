مركز الفنون الأدائية أول معالم القدية الثقافية

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ويأتي الكشف عن المركز الثقافي الأول بمدينة القدية بعد الإعلان عن 5 أصول ترفيهية ورياضية، وهي منطقة الألعاب والرياضات الالكترونية، واستاد الأمير محمد بن سلمان، ومضمار السرعة، ومتنزه دراغون بول الترفيهي، ومتنزهي Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا المائي.
وقال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبدالله الداود: «إن مدينة القدية لن تكون موطنا للترفيه والرياضة فحسب، بل ستؤدي دورا رائدا في الحفاظ على الثقافة السعودية والتعريف بها، لذا يسعدنا الإعلان عن مركز الفنون الأدائية بمدينة القدية، الذي سيكون بمثابة منارة للإبداع والابتكار».
مركز الفنون الأدائية:
- يقع على حافة منحدرات جبال طويق.
- يجسد التزام المدينة بتعزيز الإبداع والابتكار.
- 260 عرضا وفعالية داخلية وخارجية يستضيفها سنويا.
- 2400 مقعد موزعة على ثلاثة مسارح، يقدم كل منها تجربة مشاهدة بزاوية 360 درجة.
- المسارح تمزج بين التقنيات الحركية والرقمية.
- يضم مسرحا يوفر إطلالة خلابة على الهضبة السفلى للمدينة.
- مسرح آخر معلق قابل للتعديل يتسع لـ500 مقعد مثبتة من الأعلى.
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