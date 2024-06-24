تغطية المناطق والمحافظات بالصيدليات المرجعية

وجّهت وزارة الصحة، شركات الأدوية والمستحضرات الطبية بالقطاع الخاص، بتغطية مناطق ومحافظات المملكة بالصيدليات المرجعية.

وشدد تعميم صادر عن الإدارة العامة للالتزام بالوزارة، على أن توفر الصيدليات المرجعية في المناطق والمحافظات جميع الأدوية التي لا تتوفر في الصيدليات الأخرى.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمدت منذ عام 2019 «صيدليات مرجعية» في مختلف محافظات ومدن المملكة، توفّر غالبية الأدوية المطلوبة بهدف تسهيل وصول المراجع والمريض للدواء.

وتنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قوائم يتم تحديثها دوريًا للصيدليات المرجعية، ومواقعها، والأدوية المتوفرة فيها.

ويمكن للمريض مراجعة الصيدليات المرجعية المعتمدة من قبل الهيئة، في حال تعذّر إيجاد الدواء المطلوب في صيدليةٍ ما، وإذا لم يجد الدواء في الصيدليات المرجعية بمقدوره تقديم بلاغ «نقص كمية».

وتتيح الهيئة للصيدليات الراغبة في الانضمام إلى قائمة «الصيدليات المرجعية» إمكانية التقدم بطلب الانضمام عبر البريد الإلكتروني، وذلك بعد الالتزام بعدد من المتطلبات والمهام، مثل توفير الأدوية المطلوبة كافة، وتسجيل المنشأة وجميع فروعها في نظام التتبع الدوائي «رصد».