شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. رياح شديدة على ينبع والرايس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء من رياح شديدة على محافظة وينبع ومركز الرايس في منطقة المدينة المنورة.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعه 7 مساء.