يوم زيارة لأموات القرينية

أغلفت أمانة جدة مقبرة القرينية أمام الزوار الذين اعتادوا زيارة أقاربهم والدعاء لهم، مطالبين بمراعاة مشاعرهم وفتح المقبرة للزيارة، في وقت أوضح فيه المتحدث الرسمي للأمانة، محمد البقمي، لـ« دوت الخليج » أن مقبرة القرينية من مقابر اللحود، وأصبحت الأماكن المخصصة للدفن ممتلئة، وبناء عليه تم إغلاق المقبرة حسب الإجراء المتبع، وفيما يتعلق بإتاحة الزيارة جاري التنسيق لفتح المقبرة يوم الجمعة للراغبين بذلك. يقول المواطن محمد الشهري: والدي ووالدتي تم دفنهما في المقبرة، وكنت دائم الزيارة لهما، وكانت الأمانة قائمة بدور كبير ومميز في هذه المقبرة وفجأة وبلا مقدمات تم إغلاقها، ولم نجد من نسأله لماذا أغلقت، وأناشد الأمانة فتح باب الزيارة، واعتبر أن حجة امتلاء المقبرة مرفوضة أمام قرار الإغلاق، أما المواطن، أحمد السلمي، فيرى أن الدعاء سيصل الميت من أي مكان، مستدركًا بأن زيارة المقابر بشكل دائم للدعاء لأمواتنا، ولكن تفاجأنا بالإغلاق الذي زادنا ألمًا وحسرة. مقبرة القرينية تقع في حي الخمرة بجدة تخدم أحياء جنوب المحافظة تضم أكثر من ألف قبر توجه لفتح أبوابها للزوار كل جمعة



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