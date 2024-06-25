بدء التقديم على الوظائف الشاغرة في مؤسسة التدريب التقني

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جامعة الأميرة نورة تُطلق المخيم الصيفي الرياضي للموسم الخامس
أطلقت إدارة الشؤون الرياضية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المخيم الصيفي الرياضي للموسم الخامس 2024م، والذي يستمر حتى يوم...
الإعلان عن رحلات مباشرة بين كل من باريس - أورلي وليون إلى جدة
أعلن برنامج الربط الجوي عن دخول خطوط "ترانسافيا فرنسا" برحلات مباشرة بين كل من باريس - أورلي وليون إلى مدينة جدة, ومن المقرر إطلاق...
موانئ وساني الصينية توقعان عقداً منفرداً لتصنيع وتوريد 80 شاحنة كهربائية
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن توقيع عقد بين الشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP" وشركة ساني "SANY" الصينية الرائدة في تصنيع...
"إتحاد الغرف " يوضح ما يتم تداوله بوسائل التواصل الإجتماعي عن تباين الكميات في عبوات الألبان
أوضح إتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بشأن ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر منصات التواصل...
فتح باب القبول في 7 برامج للتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول بجامعة القصيم
أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول في برامج التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، في الكلية التطبيقية بدايةً...
أمطار تؤدي لجريان السيول بعسير وجازان مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي...
مخالفات دراجات جدة النارية تفوق 15 منطقة
سجلت الإدارة العامة للمرور 790 دراجة نارية مخالفة خلال الأسبوع الماضي، التي تم ضبطها ومصادرتها في مختلف مناطق المملكة، في وقت خلت...
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