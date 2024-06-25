اخبار السعوديه

بدء التقديم على الوظائف الشاغرة في مؤسسة التدريب التقني

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جامعة الأميرة نورة تُطلق المخيم الصيفي الرياضي للموسم الخامس

أطلقت إدارة الشؤون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المخيم الصيفي الرياضي للموسم الخامس 2024م، والذي يستمر حتى يوم...

45f0a13519.jpg الرياض :
f8409c5cf5.jpg19 ذو الحجة 1445 هـ

الإعلان عن رحلات مباشرة بين كل من باريس - أورلي وليون إلى جدة

أعلن برنامج الربط الجوي عن دخول خطوط "ترانسافيا فرنسا" برحلات مباشرة بين كل من باريس - أورلي وليون إلى مدينة جدة, ومن المقرر إطلاق...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png19 ذو الحجة 1445 هـ

موانئ وساني الصينية توقعان عقداً منفرداً لتصنيع وتوريد 80 شاحنة كهربائية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن توقيع عقد بين الشركة العالمية للموانئ "SGP" وشركة ساني "SANY" الصينية الرائدة في تصنيع...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png19 ذو الحجة 1445 هـ

"إتحاد الغرف " يوضح ما يتم تداوله بوسائل التواصل الإجتماعي عن تباين الكميات في عبوات الألبان

أوضح إتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بشأن ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر منصات التواصل...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png19 ذو الحجة 1445 هـ

فتح باب القبول في 7 برامج للتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول بجامعة القصيم

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول في برامج التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، في الكلية التطبيقية بدايةً...

icon-byline.pngبريدة :دوت الخليج
icon-clock.png19 ذو الحجة 1445 هـ

أمطار تؤدي لجريان السيول بعسير وجازان مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png19 ذو الحجة 1445 هـ

مخالفات دراجات جدة النارية تفوق 15 منطقة

سجلت الإدارة العامة للمرور 790 دراجة نارية مخالفة خلال الأسبوع الماضي، التي تم ضبطها ومصادرتها في مختلف مناطق المملكة، في وقت خلت...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png19 ذو الحجة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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