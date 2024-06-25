بدء التقديم على الوظائف الشاغرة في مؤسسة التدريب التقني

جامعة الأميرة نورة تُطلق المخيم الصيفي الرياضي للموسم الخامس أطلقت إدارة الشؤون الرياضية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المخيم الصيفي الرياضي للموسم الخامس 2024م، والذي يستمر حتى يوم... الرياض : الرياض : دوت الخليج 19 ذو الحجة 1445 هـ 19 ذو الحجة 1445 هـ الإعلان عن رحلات مباشرة بين كل من باريس - أورلي وليون إلى جدة أعلن برنامج الربط الجوي عن دخول خطوط "ترانسافيا فرنسا" برحلات مباشرة بين كل من باريس - أورلي وليون إلى مدينة جدة, ومن المقرر إطلاق... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 19 ذو الحجة 1445 هـ 19 ذو الحجة 1445 هـ موانئ وساني الصينية توقعان عقداً منفرداً لتصنيع وتوريد 80 شاحنة كهربائية أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن توقيع عقد بين الشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP" وشركة ساني "SANY" الصينية الرائدة في تصنيع... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 19 ذو الحجة 1445 هـ 19 ذو الحجة 1445 هـ "إتحاد الغرف " يوضح ما يتم تداوله بوسائل التواصل الإجتماعي عن تباين الكميات في عبوات الألبان أوضح إتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بشأن ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر منصات التواصل... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 19 ذو الحجة 1445 هـ 19 ذو الحجة 1445 هـ فتح باب القبول في 7 برامج للتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول بجامعة القصيم أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول في برامج التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، في الكلية التطبيقية بدايةً... بريدة :دوت الخليج بريدة :دوت الخليج 19 ذو الحجة 1445 هـ 19 ذو الحجة 1445 هـ أمطار تؤدي لجريان السيول بعسير وجازان مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 ذو الحجة 1445 هـ 19 ذو الحجة 1445 هـ مخالفات دراجات جدة النارية تفوق 15 منطقة سجلت الإدارة العامة للمرور 790 دراجة نارية مخالفة خلال الأسبوع الماضي، التي تم ضبطها ومصادرتها في مختلف مناطق المملكة، في وقت خلت... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 19 ذو الحجة 1445 هـ 19 ذو الحجة 1445 هـ

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