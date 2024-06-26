حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 80 (شهر يوليو 2024)

7 مكاسب لمستشفيات أخضر وازن فيما أعلن تجمع الأحساء الصحي تحقيق 5 منشآت صحية أداءً متميزًا في برنامج «وازن»، أحد برامج قياس المؤشرات الإستراتيجية للمستشفيات... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 20 ذو الحجة 1445 هـ 20 ذو الحجة 1445 هـ وزير الداخلية: حققنا إنجازات كبيرة في مكافحة المخدرات قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، إن الوزارة سخرت كل إمكانياتها في مكافحة المخدرات، بناء على توجيهات ودعم ومتابعة ولي... الرياض : الرياض : دوت الخليج 20 ذو الحجة 1445 هـ 20 ذو الحجة 1445 هـ القبض على بنجلاديشي تحرش بطفل في الحدود الشمالية قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على المقيم من الجنسية البنجلاديشية محمد جيلي حسين، لتحرشه بطفل، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات... عرعر: دوت الخليج عرعر: دوت الخليج 20 ذو الحجة 1445 هـ 20 ذو الحجة 1445 هـ وثيقة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني في الجهات ذات البنية الحساسة دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» وحددت يوم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ذو الحجة 1445 هـ 20 ذو الحجة 1445 هـ مكافحة المخدرات تضبط 659 كيلوجرامًا من الحشيش في منطقة جازان صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي... جازان: دوت الخليج جازان: دوت الخليج 20 ذو الحجة 1445 هـ 20 ذو الحجة 1445 هـ مؤسسة الملك خالد تطلق مشروع "إسناد الخدمات الحكومية" أطلقت اليوم مؤسسة الملك خالد بمقرها في مدينة الرياض ورشة العمل الأولى ضمن مشروع "إسناد الخدمات الحكومية" لرفع كفاءة وجاهزية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ذو الحجة 1445 هـ 20 ذو الحجة 1445 هـ مطار الملك خالد الدولي الأول عالميًا في الالتزام بمواعيد الرحلات حقق مطار الملك خالد الدولي المركز الأول لأكثر المطارات التزامًا بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر مايوالماضي في إنجاز نوعي يجسد... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 20 ذو الحجة 1445 هـ 20 ذو الحجة 1445 هـ

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