حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 80 (شهر يوليو 2024)

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7 مكاسب لمستشفيات أخضر وازن
فيما أعلن تجمع الأحساء الصحي تحقيق 5 منشآت صحية أداءً متميزًا في برنامج «وازن»، أحد برامج قياس المؤشرات الإستراتيجية للمستشفيات...
وزير الداخلية: حققنا إنجازات كبيرة في مكافحة المخدرات
قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، إن الوزارة سخرت كل إمكانياتها في مكافحة المخدرات، بناء على توجيهات ودعم ومتابعة ولي...
القبض على بنجلاديشي تحرش بطفل في الحدود الشمالية
قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على المقيم من الجنسية البنجلاديشية محمد جيلي حسين، لتحرشه بطفل، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات...
وثيقة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني في الجهات ذات البنية الحساسة
دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» وحددت يوم...
مكافحة المخدرات تضبط 659 كيلوجرامًا من الحشيش في منطقة جازان
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي...
مؤسسة الملك خالد تطلق مشروع "إسناد الخدمات الحكومية"
أطلقت اليوم مؤسسة الملك خالد بمقرها في مدينة الرياض ورشة العمل الأولى ضمن مشروع "إسناد الخدمات الحكومية" لرفع كفاءة وجاهزية...
مطار الملك خالد الدولي الأول عالميًا في الالتزام بمواعيد الرحلات
حقق مطار الملك خالد الدولي المركز الأول لأكثر المطارات التزامًا بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر مايوالماضي في إنجاز نوعي يجسد...
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