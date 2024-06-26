اخبار السعوديه

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 80 (شهر يوليو 2024)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

7 مكاسب لمستشفيات أخضر وازن

فيما أعلن تجمع الأحساء الصحي تحقيق 5 منشآت صحية أداءً متميزًا في برنامج «وازن»، أحد برامج قياس المؤشرات الإستراتيجية للمستشفيات...

8c355d4261.jpgالأحساء: عدنان الغزال
abdbb36a7f.jpg20 ذو الحجة 1445 هـ

وزير الداخلية: حققنا إنجازات كبيرة في مكافحة المخدرات

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، إن الوزارة سخرت كل إمكانياتها في مكافحة المخدرات، بناء على توجيهات ودعم ومتابعة ولي...

icon-byline.png الرياض :
icon-clock.png20 ذو الحجة 1445 هـ

القبض على بنجلاديشي تحرش بطفل في الحدود الشمالية

قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على المقيم من الجنسية البنجلاديشية محمد جيلي حسين، لتحرشه بطفل، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات...

icon-byline.pngعرعر: دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو الحجة 1445 هـ

وثيقة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني في الجهات ذات البنية الحساسة

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» وحددت يوم...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو الحجة 1445 هـ

مكافحة المخدرات تضبط 659 كيلوجرامًا من الحشيش في منطقة جازان

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي...

icon-byline.pngجازان: دوت الخليج 
icon-clock.png20 ذو الحجة 1445 هـ

مؤسسة الملك خالد تطلق مشروع "إسناد الخدمات الحكومية"

أطلقت اليوم مؤسسة الملك خالد بمقرها في مدينة الرياض ورشة العمل الأولى ضمن مشروع "إسناد الخدمات الحكومية" لرفع كفاءة وجاهزية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو الحجة 1445 هـ

مطار الملك خالد الدولي الأول عالميًا في الالتزام بمواعيد الرحلات

حقق مطار الملك خالد الدولي المركز الأول لأكثر المطارات التزامًا بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر مايوالماضي في إنجاز نوعي يجسد...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png20 ذو الحجة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 80 (شهر يوليو 2024) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا