براءة اختراع لروبوت يعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت جامعة القصيم على وثيقة براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن ابتكار روبوت متسلسل يمكن تشغيله بالطاقة الكهرومغناطيسية عوضا عن الطرق الاعتيادية لتشغيل الروبوت، ويمكن استخدامه في عدد من المجالات الصناعية وتطبيقات الروبوت.

وتتكون أجزاء الروبوت من عدد من المقاطع ذات مجموعة من المغناطيسات الكهربائية المرتبة بالتناوب مع الزنبركات التي تعطي حالة من توازن القوى بين هذه المقاطع، مما يوفر مختلف أشكال الحركة الديناميكية والحرية للروبوت بشكل تراكمي، والتي تعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية، وتعزز من فرص استخدامه في المجالات الصناعية والطبية وغيرها من تطبيقات الروبوت المختلفة.

وضم الفريق البحثي الحاصل على براءة الاختراع كلا من الدكتور فهد الصنيدح، والدكتور عبدالرحمن الرميح، والدكتور خالد الحسون، والدكتور فهد السليم، والدكتور شعبان محمود، والدكتور عمر سليم.

ويأتي هذا الابتكار ضمن «مشروع تسجيل براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة»، والذي يهدف إلى تحويل الاختراعات والأفكار البحثية إلى منتجات محمية ذات عائد اقتصادي، والإسهام في رفع التصنيف المحلي والدولي للجامعة في سجل براءات الاختراع.