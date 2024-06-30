جمعية العوامية تدرب 180 باحثا عن عمل

وتضمنت الفعالية في يومها الأول محاضرة بعنوان «كيف تكتب السيرة الذاتية»، تناولت النقاط الأساسية لكتابة السيرة الذاتية بشكل صحيح قدمها المدرب أحمد زكي الزاهر.
كما تضمنت محاضرة بعنوان «سوّق لنفسك» قدم خلالها المدربان موسى سعيد البحارنة، وإبراهيم عبدالنبي، طرق بناء الهوية المهنية، وفي اليوم الثاني قدمت محاضرة بعنوان «أسرار اجتياز المقابلة الوظيفية»، قدم خلالها المدرب، عصام المرهون، المهارات التي يحتاجها المتقدمون لاجتياز المقابلات الوظيفية، وقدمت التوسماسترز رؤى أمان، تعريفًا بنوادي التوسماسترز ومدى مساهمتها في بناء المهارات الشخصية التي يحتاجها الباحثون عن عمل.
وذكر عضو مجلس إدارة جمعية العوامية الخيرية، حسن آل مطر، أن الورشة جاءت لإكساب الباحثين عن عمل المهارات الصحيحة للتقديم على وظيفة لتجنب الوقوع في الأخطاء، أو تجاوزها.
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