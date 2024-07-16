شكرا لقرائتكم خبر عن نظام التأمينات الجديد.. تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الأمان المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إجراءات تطبيق المعاشات في نظام التأمينات الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الأمان المالي للمواطنين السعوديين العاملين داخل المملكة وخارجها.

ويأتي هذا النظام الجديد في إطار جهود المؤسسة لتطوير أنظمتها وتحسين خدماتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. تطبيق إلزامي

يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين وكذلك جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة أو خارجها بشرط أن يكون صاحب العمل مقره الرئيس داخل المملكة.

ويُشترط أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق وهي سن الخامسة والستين.

كما يُتيح النظام الجديد إمكانية تطبيق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة حيث تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة. نسبة الاشتراك

تبلغ نسبة الاشتراك في فرع المعاشات 22% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك ويتحمل صاحب العمل 11% فيما يتحمل المشترك النسبة المتبقية 11%.

أما بالنسبة للمشتركين بصورة اختيارية فتبلغ نسبة الاشتراك 22% من الأجر الخاضع للاشتراك ويتحمل المشترك هذه النسبة بالكامل.

يُحدد النظام الجديد سن الخامسة والستين كحد أقصى لاستحقاق المعاش. يحق للمشترك الحصول على المعاش عند بلوغه هذه السن شريطة أن تكون مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

كما يمكن للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق بما لا يزيد عن 120 شهرًا إذا توقفت مشاركته في النظام وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 360 شهرًا. احتساب المعاش

يتم احتساب المعاش بضرب 2.25% في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك في عدد أشهر الاشتراك ثم تقسيم الناتج على 12 على ألا يتجاوز المعاش 100% من ذلك المتوسط.

ويراعى في احتساب المعاش أن يكون الحد الأدنى للمعاش المستحق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه 480 شهرًا هو 4000 ريال شهريًا، وفي حال كانت مدة الاشتراك أقل من 480 شهرًا يتم إنقاص الحد الأدنى عن كل 12 شهر اشتراك أقل من هذه المدة بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش لمن بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش 2000 ريال شهريًا.

يتم إنقاص المعاش بنسبة 3% عن كل 12 شهرًا تسبق بلوغ السن النظامية للاستحقاق أو تقل فيها مدة الاشتراك عن 480 شهرًا أيهما أقل مع استمرار تطبيق هذه النسبة طيلة فترة استحقاق المعاش.

أما في حال استمرار المشترك بالعمل بعد بلوغه السن النظامية للاستحقاق وتقديمه طلب الحصول على المعاش يتم زيادة المعاش بنسبة 3% عن كل 12 شهر اشتراك إضافية بعد بلوغ السن النظامية للاستحقاق. العودة للعمل بعد الاستحقاق

إذا عاد صاحب المعاش المستحق للعمل في وظيفة خاضعة لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق فإنه يعامل وفقًا للأحكام التالية: إذا كان أجره أو راتبه من العمل الجديد يساوي أو يزيد عن 100% من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل 50% من معاشه.

أما إذا كان أجره أو راتبه يزيد عن 50% من المتوسط ولا يصل إلى 100% يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل 75% من معاشه. إذا كان أجره أو راتبه يساوي أو يقل عن 50% من المتوسط يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل معاشه.

تأتي هذه التعديلات الجديدة ضمن سعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطوير نظامها وتحقيق أقصى قدر من الفائدة للمشتركين وضمان توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين العاملين داخل المملكة وخارجها.