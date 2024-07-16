شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة القابضة": آلية جديدة للترقيات.. وتعويض عن الإجازات بحد أقصى 180 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام