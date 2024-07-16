شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تدعم الجمعيات الصحية في مكة لتعزيز خدماتها والان نبدء بالتفاصيل

جولة ميدانية

الدمام - شريف احمد - قام وفد من وزارة الصحة، برئاسة الدكتور محمد القاسم مستشار وزير الصحة، وعضوية مدير عام المشاركة المجتمعية عبدالعزيز الأحيدب، وفريق عمل إدارة المشاركة المجتمعية بصحة مكة، بزيارة تفقدية لمنشآت صحية تابعة لجمعيات غير ربحية في مكة المكرمة.وتهدف الزيارة إلى متابعة التوجهات الاستراتيجية لهذه الجمعيات ومواءمتها مع توجهات الوزارة، ومتابعة الأعمال الفنية ومشاريع الشراكات المجتمعية، والتعرف على التحديات التي تواجهها وبحث سبل حلها.التقى الوفد برؤساء مجلس إدارة وأعضاء هذه الجمعيات، واستمع إلى شرح مفصل عن أنشطتها وبرامجها، كما قام بجولة ميدانية على مرافقها للاطلاع على سير العمل فيها.وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الصحة على دعم الجمعيات الصحية وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مكة المكرمة.