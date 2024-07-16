شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة البحوث العلمية البحرية تعقد اجتماعها الأول في الجيومكانية والان نبدء بالتفاصيل



واستضافت اللجنة في اجتماعها ممثلين من مركز البيئة والدراسات البحرية بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للاطلاع على ما يقوم به المعهد من دارسات وبحوث علمية بحرية. البحث العلمي البحري كما جرى مناقشه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع اللجنة.

يذكر أن اللّجنة مشكّلة من عدة جهات حكومية تعنى بمتابعة أعمال البحث العلمي البحري والنظر في الطلبات المقدمة من الجهات والأفراد الراغبين في إجراء بحوث علمية بحرية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية اجتماعها الأول في دورتها السابعة بمقر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية, التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية الدكتور المهندس محمد آل صايل، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية.واستضافت اللجنة في اجتماعها ممثلين من مركز البيئة والدراسات البحرية بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للاطلاع على ما يقوم به المعهد من دارسات وبحوث علمية بحرية.كما جرى مناقشه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع اللجنة.يذكر أن اللّجنة مشكّلة من عدة جهات حكومية تعنى بمتابعة أعمال البحث العلمي البحري والنظر في الطلبات المقدمة من الجهات والأفراد الراغبين في إجراء بحوث علمية بحرية في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية ، ودراستها من جميع النواحي العلمية والبيئية والأمنية والقانونية وتقديم التوصيات للجيومكانية.