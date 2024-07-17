السعودية | إنقاذ مواطنين تعطل قاربهما في عرض البحر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع القحمة بمنطقة عسير مواطنين تعطل قاربهما في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهما الصحية مستقرة.

وأشادت المديرية العامة لحرس الحدود بجهود فرق الإنقاذ وسرعة استجابتها، مشيرةً إلى أهمية اتباع تعليمات السلامة البحرية، والتأكد من جاهزية القوارب قبل الإبحار.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التواصل مع الأرقام الطارئة في حالات الضرورة، 911 لمنطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 لبقية مناطق المملكة.

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