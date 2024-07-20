شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: "ناجز" لم يتأثر بالعطل التقني ويواصل خدماته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العدل أن منصة "ناجز" يواصل تقديم الخدمات العدلية.



وأكدت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في "إكس" أن "ناجز" لم يتأثر بالعطل التقني الذي طرأ على معظم دول العالم. الخلل التقني العالمي وقبل قليل أعلنت شركة "كراود سترايك" أن المشكلة التقنية عُولجت، وجار البحث عن أسباب حدوثها.

ونتيجة لخلل تقني، كانت تعطلت رحلات جوية وبنوك ووسائل إعلام، وشركات في جميع أنحاء العالم، صباح الجمعة.