شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في هيوستن تهيب بالمواطنين الحذر من العاصفة “ديبي” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن ، بيانًا هامًا لجميع المواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا ، حيث جاء ذلك التحذير الهام بسبب المخاطر المتوقعة من عاصمة “ديبي” التي تقترب من سواحل الولاية ، حيث ناشدت الجميع بضرورة توخي الحذر والحيطة خلال الفترة القادمة .

وأكدت أهمية متابعة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية والالتزام بها لضمان السلامة .

كما دعت جميع المواطنين إلى التواصل مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ لشؤون المواطنين السعوديين 2818890570 أو 2819178658 أو 2819178305 وذلك في حال الحاجة إلى أي دعم أو مساعدة .