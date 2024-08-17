شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام الدراسة.. ارتفاع الحرارة بالرياض والشرقية ورطوبة بالسواحل والان نبدء بالتفاصيل

طقس أول أيام الدراسة

الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني للأرصاد في بيانٍ عن حالة الطقس اليوم، باستمرار الأمطار على المرتفعات الجنوبية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية، والرطوبة على المدن الساحلية، والضباب على مدن وقرى المرتفعات ساعات الصباح الأولى.وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني؛ أن المركز مع بدء العام الدراسي الجديد غداً؛ يرفع من مستوى الجاهزية والتنسيق مع وزارة التعليم للتعامل مع الظواهر الجوية التي قد تؤثر في مناطق المملكة، ودعم الوزارة بمعلومات الطقس على مدار الساعة.وأشار إلى توفير جميع البيانات المتعلقة بالطقس والظواهر الجوية بسرعة ودقة لتعزيز الاستجابة الفعالة، وعرض استعدادات المركز وبرامجه التوعوية الموجهة للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم؛ بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية معلومات الأرصاد وعناصر الطقس والظواهر الجوية المحتملة، وتعزيز فهم الطلاب للظواهر الجوية وكيفية التعامل معها بأمان.ودعا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة، واستمرار التنسيق بين المركز ووزارة التعليم لضمان أن تكون المدارس مهيأة للتعامل مع أي تغيرات جوية محتملة، مع توفير الدعم والمعلومات اللازمة للمعلمين والإداريين؛ في ظل تقديم المركز الوطني للأرصاد لأفضل الخدمات والمعلومات لضمان سلامة الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد في جميع مراحل التعليم.