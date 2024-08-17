شكرا لقرائتكم خبر عن "سبل": إيصال 59 ألف طرد من الكتب المدرسية في 150 مدينة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعدادًا لبداية العام الدراسي 1446ه- 2024م، شارك البريد السعودي "سبل" بإيصال الكتب المدرسية لمختلف المدارس في أنحاء المملكة ضمن خطة زمنية محددة.

يأتي ذلك في إطار الشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة البريد السعودي "سبل". إيصال الكتب المدرسية ووصل ما يزيد على 59 ألف طرد من الكتب المدرسية في 150 مدينة ومحافظة بمختلف أنحاء المملكة.

وتستهدف الشراكة بين الجانبين، تقديم خدمات نقل وإيصال الكتب المدرسية، طبقًا لأفضل معايير الجودة والموثوقية العالمية، وذلك من خلال أسطول نقل متكامل ومجهز بأحدث التقنيات من مركبات أسطول الميل الأخير. تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ويسعى البريد السعودي "سبل" لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، ليصبح الجهة الرائدة والخيار الاستراتيجي الأول، للقطاعات الحكومية والخاصة.

ويأتي كمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية، في تقديم الخدمات البريدية والممكنات اللوجستية على مستوى المنطقة.

