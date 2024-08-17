شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. تجهيز 2696 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

448407 من الطلاب والطالبات

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إعداد تقارير دورية

الدمام - شريف احمد - أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة جهودها منذ وقت مبكر، لتجهيز 2696 مدرسة.وتشمل مدارس التعليم العام ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة.وتستقبل أكثر من 448407 من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية في العام الدراسي الجديد 1446 هـ، يقوم على تعليمهم أكثر من 39413 معلمًا ومعلمة، وذلك بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي الماضي 1445 هـ.وأهاب مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبد الكريم بقيادات العمل التربوي بالمنطقة بضرورة البداية الجادة من خلال تكثيف الجولات الميدانية على المدارس بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسة بشكل فعلي ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية.وأكد أهمية اكتمال إعداد خطة المدير والمديرة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حد سواء، منوهًا بأهمية تفعيل برامج استقبال الطلاب والطالبات المستجدين من اليوم الأول من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي.وشدد العبد الكريم على مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية أهمية المتابعة، وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المشرفون والمشرفات للتأكد من توفر جميع المتطلبات لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية.هذا بالإضافة إلى متابعة استكمال أعمال التأهيل والصيانة الجاري تنفيذها في بعض المدارس.وبين أن الإدارة تسعى من كل هذه الإجراءات إلى انطلاق عام دراسي جديد بكامل استعداداته ما يسهم في بدء العام الدراسي بشكل مثالي وفعال.