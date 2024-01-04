شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يعود للتشكيل الأساسى بالبنك الأهلى أمام الجونة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على عودة محمد هلال للتشكيل الأساسى في مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك لاستعادة مستواه.

وغاب محمد هلال عن مباريات البنك الأهلى منذ 6 أشهر بسبب الإيقاف من قبل منظمة مكافحة المنشطات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الرابطة عن وقوع البنك الأهلي فى المجموعة الرابعة التى تضم المصرى، المقاولون، والجونة.

وجاءت مباريات البنك الأهلي على النحو التالي:

- الجولة الأولى

الجونة × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 10 يناير على ستاد خالد بشارة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- الجولة الثانية

البنك الأهلي × المصرى حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 17 يناير وتقام على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- الجولة الثالثة

المقاولون × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم 26 يناير وتقام على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الرابعة عصرا.