موعد مباراة الداخلية وانبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا إنبي بنظيره الداخلية، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي إنبي المركز 2 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة نادي بيراميدز.

وخاض النادي البترولي 17 لقاء في مسابقة الدوري هذا الموسم، بواقع 8 انتصارات، و4 تعادلات، و5 هزائم.

على الجانب الآخر، يقبع نادي الداخلية في المركز 18 والآخير في مسابقة الدوري المصري برصيد 9 نقاط، حيث خاض 16 لقاء، بواقع فوز وحيد، و6 تعادلات، و9 هزائم.

موعد مباراة إنبي والداخلية

ينطلق لقاء إنبي والداخلية اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي والداخلية

تمتلك مجموعة قنوات «أون تايم سبورت» الحقوق الحصرية والناقلة لبطولة الدوري المصري، وتم إسناد اللقاء إلى قناة «أون تايم سبورت2».