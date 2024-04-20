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جيرونا يكتب التاريخ ويتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة

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ياسر رشاد - القاهرة - تأهل جيرونا بشكل رسمي إلى بطولة للموسم المقبل، لأول مرة في تاريخه.

وحجز جيرونا مقعده في دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي بعد انتصاره على قادش برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة .

وبات جيرونا النادي رقم (30) من إسبانيا الذي يُشارك في بطولة أوروبية، ورابع نادي من إقيلم كتالونيا يشارك في البطولات الأوروبية بعد وإسبانيول وسابادل.

وعادل جيرونا، في الدوري الإسباني لهذا الموسم كأكثر فريقين تسجيلاً للأهداف كلاهما سجل (67) هدف.

وأحتفى لاعبو جيرونا بعد نهاية مبارة قادش بالتأهل بشكل رسمي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وأرتدى لاعبو جيرونا والطاقم الفني بعد نهاية المباراة و ضمانهم المًشاركة في بطولة أوروبية  بالموسم المقبل  قميص مكتوب عليه :" أوروبا نحن هُنا ".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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