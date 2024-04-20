ياسر رشاد - القاهرة - شهد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين تغييرا في المركزين الرابع والخامس بعد فوز الاتحاد على الحزم اليوم بثلاثية مقابل هدفين.

فاز اتحاد جدة على الحزم بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأخير.

سجل صالح العمري الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 21 قبل أن يضيف باولو ريكاردو لاعب الحزم ثاني الأهداف لصالح الاتحاد بالخطأ في مرماه.

قبل أن يعود الحزم في النتيجة ويسجل هدفين في 4 دقائق بعدما سجل محمد الثاني هدف تقليص الفارق في الدقيقة 60، قبل أن يضيف توزي ثاني الأهداف بالدقيقة 63.

وقبل نهاية المباراة أحرز حجازي هدف الفوز للاتحاد بغد تسديدة اصطدمت في أيمن الدهمين لاعب الحزم هدف بالخطأ في مرمى فريقه لصالح اتحاد جدة، ليقتنص العميد الثلاث نقاط.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على الحزم

1 – الهلال .. 77 نقطة ( 27 مباراة )

2 – النصر .. 68 نقطة ( 28 مباراة )

3 – الأهلي .. 52 نقطة ( 27 مباراة )

4 – الاتحاد .. 50 نقطة ( 28 مباراة )

5 – التعاون .. 48 نقطة ( 28 مباراة )